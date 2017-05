Siempelkamp: 67,4 % Plus im Maschinen- und Anlagenbau

Der Geschäftsbereich Maschinen- und Anlagenbau der Siempelkamp-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2016 insgesamt elf Teil- oder Komplettanlagen für die Holzwerkstoffproduktion verkauft. Mit der im Sommer von der Swiss Krono Group bestellten MDF/HDF-Komplettanlage für den Standort Barnwell/South Carolina wurde auch der bislang größte Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte abgeschlossen. Weitere Bestellungen kamen aus Polen, Indien, China, Thailand, den USA und Australien. Der Auftragseingang konnte damit um 7,9 % auf 500,8 Mio € gesteigert werden. Der Ge-schäftsbereichsumsatz hat sich im Vorjahresvergleich sogar um 67,4 % auf 593,7 Mio € erhöht.



Im Geschäftsbereich „Gusstechnik“ konnte der Auftragseingang trotz der weiterhin bestehenden Überkapazitäten im Weltmarkt leicht auf 74,8 Mio € gesteigert werden. Der Umsatz ist dagegen um 11,6 % auf 79,2 Mio € zurückgegangen. In dem 2015 umstrukturierten Geschäftsbereich „Engineering & Service“ blieben beide Kennzahlen deutlich unter den Vorjahreswerten, die Planungen konnten aber jeweils übertroffen werden. Der Auftragseingang hat sich um 10,5 % auf 68,2 Mio € reduziert, der Umsatz ist mit 77,4 Mio € fast um die Hälfte zurückgegangen.



Mit der gegenläufigen Entwicklung in den drei Geschäftsbereichen hat der Gesamt-Auftragseingang der Siempelkamp-Gruppe um 3,7 % auf 624,3 Mio € zugelegt. Der Umsatz ist um 28,4 % auf 732,8 Mio € gestiegen. Im laufenden Geschäftsjahr will die Siempelkamp-Gruppe sowohl beim Auftragseingang als auch beim Umsatz über 700 Mio € kommen. Die zum 1. April komplett übernommene Pallmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG wird dabei erstmals voll konsolidiert.