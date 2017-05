Setra wird Schnittholzproduktion in Malå erhöhen

Um die Rohwarenversorgung zur Produktion von Innenausbauprodukten und Holzböden sicherzustellen, will die schwedische Setra Group ab Herbst die Produktion im Werk Malå um etwa 20 % auf rund 215.000 m³/Jahr erhöhen. Die Produktion von weiterverarbeiteten Holzprodukten soll von rund 39.000 m³ auf 47.000 m³ in vergleichbarem Umfang steigen. Wir der Konzern am 15. Mai mitgeteilt hat, wird die Belegschaft von derzeit 80 auf rund 95 aufgestockt. Mit der Akquisition von neuen Mitarbeitern wurde bereits begonnen. Ab August sollen die neuen Mitarbeiter eingearbeitet werden.