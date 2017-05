Schweiz: Parkettmarkt hat sich rückläufig entwickelt

Der Schweizer Parkettmarkt hat sich 2016 sowohl im Hinblick auf die Produktion als auch bei den Absatzmengen rückläufig entwickelt. Dies geht aus der internen Statistik der Interessengemeinschaft Schweizer Parkett-Industrie (ISP) hervor, die im Rahmen der ISP-Generalversammlung Ende April veröffentlicht wurde.



Demnach haben die im ISP organisierten Schweizer Parketthersteller im vergangenen Jahr insgesamt 1,64 Mio m² Parkett produziert, rund 3,3 % weniger als im Jahr zuvor. Die ISP-Gruppe „Produktion und Handel“, in der sowohl die Hersteller als auch die Mitglieder aus dem Handel zusammengefasst werden, musste im vergangenen Jahr einen Absatzrückgang um 3,7 % auf 3,13 Mio m² hinnehmen. Damit hat sich der Anteil der ISP-Mitglieder am gesamten Parkettabsatz in der Schweiz auf 50,5 % reduziert.



Den gesamten Schweizer Inlandsverbrauch im Jahr 2016 beziffert die ISP auf 6,20 Mio m². Dieser Wert liegt 2,2 % unter der Vorjahresmenge. Zur Ermittlung des Gesamtverbrauchs hat die ISP die Zahlen der internen Produktionsstatistik mit den Außenhandelszahlen des Bundesamtes für Statistik der Schweiz (BFS) zusammengeführt. Die BFS-Statistik weist sowohl bei den Einfuhren von Parkett als auch beim Export rückläufige Entwicklungen aus.



In der Gruppe „Produktion und Handel" waren Ende des letzten Jahres insgesamt 17 Unternehmen zusammengeschlossen. Zu Anfang 2016 bestand die Gruppe noch aus 18 Mitgliedern. Drei Mitglieder sind im Jahresverlauf ausgeschieden, während zwei neue Unternehmen dem Verband beigetreten sind.