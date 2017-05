Schweighofer lässt Wälder naturschutzfachlich evaluieren

14.666 ha Wald, die sich in Rumänien im Besitz der Schweighofer Gruppe befinden, werden einer naturschutzfachlichen Beurteilung unterzogen. Die Beurteilung wird von einem, von der rumänischen Umweltschutzorganisation Agent Green empfohlenem Expertenteam durchgeführt und soll als Grundlage für eine Neubewertung der Waldflächen unter naturschutzfachlichen Gesichtpunkten herangezogen werden.



Bislang sind rund 5 % der Waldfläche von Schweighofer in den Kreisen Hunedoara, Gorj, Valcea, Prahova, Buzau, Vrancea, Neamt und Suceava außer Nutzung gestellt. In einem weiteren Schritt hat Schweighofer heute mitgeteilt, dass künftig die Nutzung auf einer über 200 ha großen Fläche in Campusel zwischen den Nationalparks Retezat und Domogled-Valea Cernei eingestellt werden soll; die Fläche gilt als relevanter Wanderkorridore für Bär, Luchs und Rotwild.



Der Waldbesitz von Schweighofer in Rumänien besteht zu 82 % aus Nadelholz, hauptsächlich Fichte, sowie 18 % Laubholz, vor allem Buche. Der durchschnittliche jährliche Zuwachs (dGZ) liegt bei 7,6 Vfm/ha, die durchschnittliche Nutzung beträgt nach Unternehmensangaben pro Jahr 5,0 Vfm/ha. Die Wälder waren bisher FSC-zertifiziert und stehen nach der im Dezember 2016 erfolgten Trennung von FSC aktuell in einem Road Map-Prozess zur Re-Assoziierung. Bewirtschaftet werden die Wälder aber weiterhin entsprechend den FSC Kriterien.