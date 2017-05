Schwedische Holzindustrie erhöht ihre Investitionen

Die aus Sicht der schwedischen Holz verarbeitenden Industrie wieder etwas günstigeren Marktbedingungen könnten sich 2017 in steigenden Investitionen niederschlagen.



Laut dem aktuellen Branchenbericht der Swedish Forest Industries Federation (Skogsindustrierna) für April 2017 wird in der Säge- und Hobelindustrie im laufenden Jahr mit Investitionen im Wert von 1,726 Mrd skr gerechnet; ein Plus gegenüber dem Vorjahr um 3,2 % und von fast 15 % im Vergleich zu 2015. Für den Bereich „Holz und Holzprodukte“ zeichnet sich laut der Frühjahrsprognose von Statistics Sweden sogar eine Steigerung der Investitionen um über 71 % auf 1,740 Mrd skr ab, rund zweieinhalb mal so viel wie im Jahr 2015. Für die Zellstoffindustrie fällt die Prognose nach den im Vorjahr umgesetzten Neu- und Erweiterungsinvestitionen mit 6,669 Mrd skr deutlich niedriger aus, während für den Bereich „Papier und Kartonage“ mit einem straken Anstieg auf 6,936 Mrd skr gerechnet wird.



Laut den Zahlen für die einzelnen Produktionsbereiche summieren sich die für das laufende Jahr innerhalb der schwedischen Holz verarbeitenden Industrie erwarteten Investitionen auf voraussichtlich 18,145 Mrd skr, was einer Steigerungen im Vergleich zu 2016 und 2015 um 3,5 % bzw. 50,3 % entspricht.