Schwedische Exporte im Februar 6 % unter Vorjahr

Mit Ausnahme von Asien mussten schwedische Exporteure von Nadelschnittholz und Hobelware im Februar in allen anderen Absatzregionen Rückgänge hinnehmen. Laut den aktuellen Zahlen der Swedish Forest Industries Federation (Skogsindustrierna) wurden im Februar insgesamt 691.100 m³ Nadelschnittholz und Hobelware an Abnehmer innerhalb Europas geliefert, was einem leichten Rückgang um 1 % entspricht. Deutlich stärker rückläufig waren die Ausfuhren nach Afrika und in den Nahen Osten, die jeweils um 10 % auf 187.400 m³ bzw. 43.300 m³ zurückgegangen sind. Unerwartet deutlich gesunken sind auch die Exporte in die USA, die mit 17.500 m³ um 67 % niedriger ausgefallen sind als im Vorjahresmonat. Stabil geblieben sind lediglich die Asienexporte, die mit 167.300 m³ auf Vorjahresniveau lagen.



Trotz der Rückgänge im Februar summieren sich die Ausfuhren für die ersten zwei Monate auf 2,112 Mio m³; ein Plus von 1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.