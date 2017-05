Sägewerk Schmelter hat die ersten Anlagen verkauft

Das Maschinenhandelsunternehmen Scheibner hat die Haupteinschnittlinie des seit Ende November geschlossenen Sägewerks Schmelter übernommen. Die Spaner-Kreissägelinie vom Typ VNK 600 mit Rundlauf Esterer WD wird nun von Scheibner zum Verkauf angeboten. Für die Gatterlinie vom Typ HDS 700 ebenfalls von Esterer steht Schmelter mit mehreren Interessenten und Maschinenhändlern, darunter auch Scheibner, in Verhandlung.



Die Spaner-Kreissägenkombination ist auf eine Einschnittkapazität von rund 60.000 fm/Jahr ausgelegt. Im Sägewerk Schmelter ist auf der Anlage Nadelrundholz in Längen zwischen 2,3 m und 8,2 m sowie einem maximalen Durchmesser von 50 cm eingeschnitten worden. Auf der Gatterlinie lassen sich jährlich bis zu 20.000 fm Rundholz einschneiden. Die Gatterlinie mit 700 mm Hub erlaubt den Einschnitt von 71 cm starken und bis zu 12 m langen Stämmen.



Bereits abgeschlossen ist der Verkauf der Anlagen des Rundholzplatzes. Über das Maschinenhandelsunternehmen MSO wurde der Rundholzplatz an ein polnisches Nadelholzsägewerk verkauft. Auch für Sägewerksgelände konnte laut einem Bericht in der Westfalenpost zwischenzeitlich mit dem benachbarten Unternehmen Tracto-Technik eine Einigung erzielt werden. Der Hersteller von Rohrverlegeanlagen wird das rund 8.000 m² große Sägewerksgelände inklusive Gebäude übernehmen. Die Demontage der Anlagen soll bis 2018 abgeschlossen sein.