Sägewerk Pack-Holz stellt Geschäftsbetrieb ein

Das hessische Sägewerk Pack-Holz in Diemelsee-Heringhausen, wird den Geschäftsbetrieb einstellen. Nach Angaben des geschäftsführenden Gesellschafters Rudolf Pack wird der Rundholzeinschnitt am 30. August beendet und dann das Unternehmen zum 30. Oktober geschlossen. Dies wurde Anfang Mai Rundholzlieferanten und Schnittholzkunden mitgeteilt. Mit dem Verkauf des Maschinenbestands hat Pack-Holz bereits das Maschinenhandelsunternehmen Scheibner in Schlitz beauftragt. Als Grund für die Schließung des Sägewerks wird von Pack die bei Bauholzsortimenten selbst in Sonderdimensionen immer schwierigere Ertragssituation genannt. Hinzu kommen auch die Lage auf dem Rundholzmarkt und eine fehlende Unternehmensnachfolge. Zwar hat sich die Versorgungssituation aus Sicht von Pack im Vergleich zu den vergangenen Jahren zwar wieder etwas entspannt. Durch die weiteren Transportentfernungen ergeben sich aber zusätzliche Kostenbelastungen. Bei Pack-Holz waren zuletzt noch 25 Mitarbeiter beschäftigt, die Einschnittskapazität lag nicht zuletzt aufgrund des verarbeiteten Rundholzes mit einem Stockmaß von bis zu 75 cm bei 50.000 fm/Jahr.