Resolute weist Nettoverlust von 47 Mio Can$ aus

Schließungs- und Anlaufkosten sowie ungünstige Währungseffekte haben bei der kanadischen Resolute Forest Products im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr zu einer deutlichen Verschlechterung der Ergebniszahlen geführt. Rückläufige Verkaufspreise bei Zeitungsdruckpapieren (-15 %), Spezialpapieren (-7 %), Tissue (-7 %) und Zellstoff (-1 %) haben den Ergebnisrückgang noch verstärkt. Die in den ersten drei Monaten erreichte Steigerung des Schnittholzabsatzes sowie höhere Verkaufspreise in diesem Bereich konnten die negativen Effekte nur zum Teil ausgleichen.



Bei einem mit 872 Mio Can$ kaum veränderten Gesamtumsatz gab das operative Ergebnis auf -6 Mio Can$ nach. Das Vorsteuer- und das Nettoergebnis lagen mit -17 Mio Can$ bzw. -46 Mio Can$ noch deutlicher im Minus.



Im Geschäftsbereich „Wood Products“ konnten trotz schwieriger Witterungsbedingungen 505 Mio bdft Nadelschnittholz abgesetzt werden. Mit einem um 23 Can$ auf 350 Can$/1.000 bdft gestiegenen Durchschnittspreis stieg das EBITDA auf 29 Mio Can$ und das Nettoergebnis auf 20 Mio Can$.