Renolit-Gruppe hat Umsatz 2016 nur leicht gesteigert

Nach stärkeren Zuwächsen in den vorangegangenen Jahren lag der Umsatz der Renolit-Gruppe im Geschäftsjahr 2016 mit 965,6 Mio € nur leicht über dem Vorjahreswert. Für das Geschäftsjahr 2014 hatte das Unternehmen ein Plus von 3,6 % auf 915,8 Mio € ausgewiesen. 2015 war der Gruppenumsatz um 5,2 % gestiegen. Die Zahl der Mitarbeiter an den über 30 Produktionsstandorten und Vertriebsgesellschaften wurde über die letzten drei Jahre durchgehend mit rund 4.500 angegeben.