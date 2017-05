Rembe hat Research+Technology Center ausgegliedert

Im Verlauf des ersten Quartals hat die Rembe-Gruppe das Unternehmen Rembe Research+Technology Center GmbH (RTC) in Brilon neu gegründet. Der entsprechende Eintrag in das Handelsregister ist am 23. März erfolgt, zum Geschäftsführer wurde Roland Bunse bestellt. Bisher war das RTC der ebenfalls in Brilon ansässigen Rembe Safety+Control zugeordnet, die für die holzverarbeitende Industrie vor allem im Bereich Explosionsschutz tätig ist.



Bereits seit etwa 15 Jahren hat das Unternehmen über das RTC auf Kundennachfrage unter anderem Explosions- und Brandversuche zur Ermittlung von materialspezifischen Kennzahlen sowie Prüfungen zum Nachweis der Funktionssicherheit von Bauteilen unter Explosionsbedingungen durchgeführt. Die in den vergangenen Jahren stark angestiegene Zahl der Anfragen hat nun zur Ausgliederung des Unternehmensbereiches geführt.



Die Rembe-Gruppe besteht damit in der Zwischenzeit aus vier eigenständigen Unternehmen, die alle in Brilon ansässig sind. Bereits 1973 wurde Rembe Safety+Control gegründet. Das Unternehmen bietet unter anderem Berstscheiben zur Druckentlastung von Anlagen unter anderem in der Petrochemie sowie der Öl-, Gas- und Holzwerkstoffindustrie an. Das Unternehmen Rembe Kersting liefert sowohl Probenentnahmesysteme als auch Messtechnik zur Durchfluss- und Füllstandsbestimmung bei Schüttgütern. Die Rembe Fiber Force schließlich vertreibt faseroptische Sensorsysteme unter anderem zur Temperaturmessung oder zur Ermittlung von Materialspannungen.