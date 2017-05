Rekord-Fenster+Türen leitet Generationswechsel ein

Das norddeutsche Unternehmen Rekord-Fenster+Türen wird die Geschäftsleitung mit Wirkung zum 1. Juni um Robert Kitzmann und Markus Tulinius erweitern. Kitzmann, der zuletzt als kaufmännischer Leiter und Prokurist im Unternehmen tätig war, wurde neben seinem Vater Jochen Kitzmann zum neuen Geschäftsführer bestellt. Jochen Kitzmann wird sich sukzessive aus dem operativen Geschäft zurückziehen und dann in den Beirat wechseln.



Robert Kitzmanns Schwager Tulinius ist seit vier Jahren im Unternehmen tätig und übernimmt die Geschäftsführung der Vertriebstochter Rekord Ausstellung GmbH sowie die Marketingleitung für die Gruppe.



Rekord fertigt auf seinem rund 30.000 m² umfassenden Werksareal in Dägeling bei Itzehoe Fenster und Haustüren aus Holz und Kunststoff. Die durchschnittliche Jahresproduktion beläuft sich laut einer Unternehmenspräsentation auf rund 60.000 Fenstereinheiten bzw. rund 4.000 Haustüreneinheiten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte deutschlandweit mit Schwerpunkt in Norddeutschland und Nordrhein-Westfalen. Der Vertrieb läuft über Fachhändler, Franchisenehmer sowie über sieben eigenen Verkaufsniederlassungen. Zudem beliefert Rekord auch Objekte im europäischen Ausland wie zum Beispiel in Spanien, in den Niederlanden und in Großbritannien.