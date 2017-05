Rayonier Advanced Materials will Tembec übernehmen

Die US-amerikanische Rayonier Advanced Materials Inc. (RAM) will die kanadische Tembec Inc. für insgesamt 807 Mio US$ übernehmen. Der Kaufpreis gilt einschließlich der Übernahme von Schuldverschreibungen in Höhe von 487 Mio US$ . Tembec-Aktionären erhalten wahlweise eine Barabfindung in Höhe von 4,05 US$/Aktie oder einen Anteil von 0,2302 an einer Stammaktie der Rayonier Advanced Materials. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Behörden und soll bis Mitte des Jahres abgeschlossen werden.



Eine entsprechende Vereinbarung wurde am 25. Mai bekannt gegeben, die Aufsichtsräte beider Unternehmen haben den Übernahmeplänen bereits zugestimmt. Nach Angaben von RAM sollen alle bisherigen Tembec-Aktivitäten in Kanada und Frankreich in bisheriger Form fortgeführt werden. Auch die von Tembec angekündigten Projekte, vor allem ein im März angekündigtes Investitionsprogramm über 136 Mio Can$ bis 2021, werden laut RAM wie geplant umgesetzt.