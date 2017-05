Piveteau Bois ordert CT Log-Scanner bei Microtec

Das französische Sägewerksunternehmen Piveteau Bois in St. Florence hat am 24. Mai auf dem Ligna-Stand der italienischen Microtec einen Kaufvertrag über die Lieferung eines Rundholzscanner vom Typ „CT Log" unterschrieben.



Piveteau Bois ist langjähriger Microtec-Kunde und nutzt unter anderem bereits die Winlog-Software zur Stammsortierung am Rundholzplatz, einen Waldkantenscanner im Quertransport und einen Goldeneye 500 Multi-Sensor Scanner mit Röntgenmodul für die Qualitätsbestimmung von Schnittholz und zur Kappoptimierung.



Das Unternehmen produziert Nadelschnittholz an den beiden französischen Standorten Vendée und Corrèze sowie im polnischen Wiele. Die Einschnittsleistung der Werke liegt bei insgesamt rund 800.000 fm/Jahr. Darüber hinaus werden jährlich rund 200.000 t Pellets produziert.



Für Microtec ist der Auftrag von Piveteau Bois im Wert von mehreren Millionen Euro bereits die zweite Bestellung für einen CT Log in diesem Jahr und die mittlerweile siebte Lieferung einer solchen Anlage weltweit. Ende März hatte die schwedische Norra Timber eine Bestellung platziert und ist damit auch das erste skandinavische Unternehmen, das einen CT Log erhalten wird.