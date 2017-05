Pinnacle baut 475.000 t-Pelletwerk in Alberta

Der kanadische Pelletproduzent Pinnacle Renewable Energy Group hat Anfang Mai in Entwistle/Alberta mit dem Bau eines Pelletwerks mit einer Kapazität von rund 475.000 t/Jahr begonnen. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt nach Angaben von Pinnacle bei rund 85 Mio Can$. Laut einer Ende März vor dem zuständigen Parkland Council vorgestellten Präsentation entsteht das Werk auf einem rund 75 acre großen Gelände rund einen Kilometer östlich der Gemeinde Entwistle; von der Gesamtfläche werden etwa 15 acre für das eigentliche Pelletwerk genutzt. Mit den vorbereitenden Arbeiten auf dem Gelände neben einer der Hauptstrecken der Canadian National Railway (NC) wurde am 1. Mai begonnen, der Produktionsstart ist für Anfang 2018 geplant.



Entwistle wird das achte Pelletwerk der Pinnacle Renewable Energy Group sein. In British Columbia betreibt Pinnacle bereits Pelletwerke an den Standorten Quesnel, Lavington, Houston, Burns Lake, Meadowbank, Williams Lake und Armstrong sowie ein eigenes Umschlagterminal im Hafen von Prince Rupert. Die Kapazität der Pinnacle-Werke liegt bei zusammen 1,5 Mio t/Jahr.