Pfleiderer baut in Neumarkt Recylingkapazitäten aus

Die Pfleiderer-Gruppe wird die Einsatzmöglichkeiten für Recyclingholz im Spanplattenmarkt Neumarkt mit der Installation einer Aufbereitungsanlage deutlich ausbauen. Der an die Dieffenbacher-Gruppe vergebene Auftrag umfasst verschiedene Sieb- und Sichteranlagen sowie eine sensorbasierte Röntgensortierung. Mit dem gewählten Anlagenkonzept können laut Dieffenbacher die in der Altholzaufgabe enthaltenen Störstoffe eliminiert und unerwünschte MDF-Fasern ausgeschleust werden. Das aufbereitete Material kann komplett über Zerspaner weiterverarbeitet werden. Die neue Anlage soll im Januar 2018 in Betrieb genommen werden.