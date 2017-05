Peter Latham scheidet bei James Latham aus

Peter Latham, Non-Executive Chairman bei dem britischen Holzhandel- und Importunternehmen James Latham, wird am 23. August dieses Jahres in den Ruhestand treten. Ab dem 24. August wird Nick Latham als Executive Chairman of the Board tätig sein. Er hatte bereits zum 1. Januar 2015 den Großteil der operativen Aufgabenbereiche von Peter Latham übernommen.



Peter Latham ist seit 44 Jahren in dem Unternehmen und war von 2006 bis einschließlich 2014 Executive Chairman of the Board. Anfang 2015 wechselte er auf die Position des Non-Executive Chairman.