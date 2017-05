Pelletproduktion übersteigt Vorjahresniveau um 28 %

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres wurden in Deutschland insgesamt 537.894 t Pellets produziert; damit wurde das bisherige Rekordniveau aus dem Jahr 2013 nur knapp um 0,2 % verfehlt. Die für das erste Quartal 2016 vom Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV) ermittelte Produktionsmenge wurde um 28,1 % übertroffen.



Laut den Erhebungen des DEPV entfielen 99,8 % der Gesamtproduktion auf Pellets der Qualitätsklasse A1. Zu 85,4 % erfolgte die Vermarktung in Form von loser Ware, der Anteil von Sackware am Gesamtvertrieb lag damit bei 14,6 %. 91,8 % der Pellets wurden auf den Inlandsmärkten abgesetzt. Zu 97,2 % wurden die Pellets aus Nadelholz hergestellt. Beim Rohwareneinsatz überwog traditionell Sägerestholz mit einem Anteil von 90,5 %.