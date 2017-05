Pattison hält 10,1 % der Anteile an West Fraser

Der kanadische Milliardär Jim Pattison, mit einem Aktienanteil von 47,8 % größter Aktionär von Canfor, hat Mitte Mai laut kanadischen Medien ein 10,1 %-Aktienpaket an dem Wettbewerber West Fraser Timber übernommen und damit Spekulationen über eine mögliche Fusion der beiden Konzerne losgetreten.



Die „Vancouver Sun“ zitiert den im Bereich der Papier- und Forstindustrie tätigen Analyst bei RBC Capital Markets Paul Quinn, wonach eine Fusion der beiden Großkonzerne zu einer unverhältnismäßigen Konzentration innerhalb der kanadischen Forstindustrie führen würde. Beide Unternehmen zusammen repräsentieren 53 % der der Nadelschnittholzproduktion in British Columbia und auch einen hohen Anteil an den Einschlagsrechten in der Region.