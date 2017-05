Österreich: 2016 wurde 4 % weniger Holz eingeschlagen

Laut einer gestern vom Verband Land&Forst Betriebe Österreich veröffentlichten Prognose wurden 2016 in Österreich insgesamt 16,8 Mio fm eingeschlagen, was im Vergleich zum Vorjahr einem Rückgang um rund 4 % entsprechen würde. Der Schadholzanteil lag mit insgesamt 5,4 Mio fm bei rund 32 %, nach 42 % im Jahr zuvor. Ähnlich wie im Vorjahr entfielen 2,6 Mio fm auf Käferholz, in den Bereichen Sturm und Schnee ist die Schadholzmenge zurückgegangen.



Den geringeren Einschlag führt Verbandspräsident Felix Montecuccoli unter anderem darauf zurück, dass für 2016 mit einem noch höheren Käferholzanfall als 2015 gerechnet wurde und Waldbesitzer in den ersten neun Monaten zurückhaltend agiert haben. Obwohl die Holzernte im Herbst wieder intensiviert wurde, konnten der Ernterückstand bis Jahresende nicht mehr aufgeholt werden.



Der Jahresdurchschnittspreis für sägefähiges Nadelstammholz lag 2016 bei rund 89 €/fm, rund 2,8 % weniger als im Jahr davor. Die rückläufige Preisentwicklung des vergangenen Jahres hat sich allerdings mittlerweile bereits wieder gedreht, so dass laut Montecuccoli aktuell die 90 €-Marke wieder überschritten wird.