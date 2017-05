Neudoerfler: Exportgeschäft hat zu Umsatzplus geführt

Der österreichische Büromöbelhersteller Neudoerfler hat das vergangene Jahr mit einem Umsatz in Höhe von 43,3 Mio € abgeschlossen, was im Vergleich zum Vorjahr einem Zuwachs um 6,6 % entspricht. 2015 war der Umsatz um 15,0 % gestiegen; 2014 war dagegen mit einem Minus von 12,7 % abgeschlossen worden.



Zu dem im vergangenen Jahr erreichten Umsatzwachstum haben insbesondere die im März 2014 übernommene deutsche Tochtergesellschaft Planmöbel sowie die Neudoerfler-Tochtergesellschaften in der Slowakei und Ungarn beigetragen. Zudem erfolgte 2016 der Eintritt in den chinesischen Markt über eine langfristig angelegte Kooperationsvereinbarung mit dem Office-Ausstatter Matsu. Über diese Kooperation sollen Planmöbel-Produkte in China in Lizenz gefertigt und im asiatischen Raum vermarktet werden. Ein erster Planmöbel-Schauraum ist in Singapur entstanden, weitere sollen folgen. Der Exportanteil am Umsatz ist somit im vergangenen Jahr von 19,0 % auf 26,2 % gestiegen.



Im vergangenen Jahr waren 30 % der verkauften Möbel Produkte, die innerhalb der letzten drei Jahre entwickelt wurden. Das Unternehmen beschäftigt rund 270 Mitarbeiter und ist nach eigener Einschätzung mit einem konstanten Marktanteil von 13,6 % nach Hali der zweitgrößte Büromöbelhersteller in Österreich.