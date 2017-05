Nationalparksuche wird auf Frankenwald ausgeweitet

Die in Bayern seit Sommer 2016 laufende Suche nach einem Gebiet für einen bayerischen Nationalpark wird nun auch auf den Frankenwald ausgeweitet. Nachdem bislang der Spessart und seit Anfang 2017 auch die Bayerische Rhön als mögliche Gebiete für einen Nationalpark verstärkt geprüft werden, hat Bayerns Umweltministern Ulrike Scharf am 18. Mai bekannt gegeben, dass der Frankenwald in die laufende Suche mit einbezogen wird. Nach Angaben der Ministerin wird damit auf den Wunsch aus der Region reagiert.



In dem von Fichtenbeständen dominierten Frankenwald wäre aus Sicht des Umweltministeriums unter anderem aufgrund der zusammenhängenden Waldflächen die Einrichtung eines Nationalparks möglich. Darüber hinaus weist das Umweltministerium auf die im Frankenwald bereits bestehenden Naturschutzgebiete, Naturwaldreservate und den Teil eines FFH-Gebiets hin. Dementsprechend würde sich der Frankenwald für einen so genannten Entwicklungsnationalpark eignen. In den Nationalpark könnten auch Teile des bundesweiten Biotopverbundsystems „Grünes Band“ integriert werden, das auf den Flächen der ehemaligen innerdeutschen Grenze entwickelt wurde.