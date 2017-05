Mohawk: Ergebnisrückgang durch höhere Kosten

Nach den zuvor erreichten stärkeren Zuwächsen haben sich die Kennzahlen des Mohawk-Geschäftsbereichs „Flooring Rest of the World“ im ersten Quartal stabilisiert. Der Nettoumsatz lag mit 496,2 Mio US$ um 1 % über dem Vorjahreswert; bei konstanten Wechselkursen wäre ein Plus von 3 % erreicht worden. Das operative Ergebnis ist sogar leicht auf 76,1 Mio US$ zurückgegangen. Der Ergebnisrückgang wurde von Mohawk vor allem mit Kostensteigerungen im Vorproduktbereich begründet, die über die in den meisten Produktbereichen angestrebten Preisanhebungen ausgeglichen werden sollen. Bis zum vierten Quartal 2016 hatte der Geschäftsbereich über einen längeren Zeitraum deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserungen erreicht, die vor allem auf die im Verlauf der letzten Jahre abgeschlossenen Akquisitionen zurückzuführen waren. Im Gesamtjahr 2016 war der Umsatz noch um 31,7 % auf 1,919 Mrd US$ gestiegen, das operative Ergebnis hatte sich um 63,8 % auf 333,1 Mio US$ erhöht.



Die beiden anderen Geschäftsbereiche konnten ihr operatives Ergebnis bei leichten Umsatzzuwächsen stärker ausbauen. Im Geschäftsbereich „Flooring North America“ ist der Umsatz um 4 % auf 939,5 Mio US$ gestiegen, das operative Ergebnis hat um 22 % auf 92,1 Mio US$ zugelegt. Der Geschäftsbereich „Global Ceramics“ verzeichnete ein Umsatzplus von 2 % auf 785,0 Mio US$ und eine Ergebnissteigerung von 16 % auf 116,0 Mio US$. Für den Gesamtkonzern ergibt sich damit ein Umsatz von 2,221 Mrd US$ und ein operatives Ergebnis von 274,8 Mio US$.