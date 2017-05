Moelven fusioniert Sägewerke Notnäs und Ransbysågen

Moelven wird zum 1. August die beiden rund 80 km voneinander entfernt liegenden, mittelschwedischen Sägewerke Notnäs und Ransbysågen zu einem Unternehmen fusionieren. In den kommenden Wochen werden nach Angaben von Anders Lindh, Managing Director die Division „Moelven Timber", Name und Sitz des neuen Unternehmens bekannt geben. Dieses Unternehmen wird dann auch künftig für das Management und den Vertrieb der beiden Standorte zuständig sein wird. Die betreffenden Gewerkschaften haben der Fusion bereits zugestimmt.



In dem auf eine Produktionskapazität von 190.000 m³ Nadelschnittholz/Jahr ausgelegten Sägewerk Notnäs ist eine kombinierte Band-/Kreissägenlinie installiert. Ransbysågen ist mit einer technischen Kapazität von 70.000 m³ Nadelschnittholz/Jahr auf einer Kreissägenlinie auf den Einschnitt von Schwachholz ausgerichtet.