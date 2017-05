Minda realisiert Brettsperrholz-Presse mit 6 m Breite

Bei einem britischen Fertighaushersteller soll mit einer Kapazität von 120.000 m³/Jahr im Einschichtbetrieb das bislang größte Brettsperrholzwerk in Europa entstehen. Lieferant der Presse ist die Minda Industrieanlagen die hierfür das bestehende Pressensysteme weiterentwickelt und mit der TimberPress X 160 eine Anlage realisiert, auf der BSP mit bis zu 6 m Breite und bis zu 20 m Länge hergestellt werden kann.



Fugenverleimte Quer- und Längslagen werden in der Presse mit 0,6 N/mm² verpresst, was einer Gesamt-Presslast von 7.200 t entspricht. Bei einer Leistung von 16 Zyklen pro Schicht sind die Mechanisierung, der Kleberauftrag und die Presse für eine jährliche Produktion von 120.000 m³ im Einschichtbetrieb ausgelegt.