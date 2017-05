Metsä Group: Wood Products steigert Ergebnis um 80 %

Die finnische Metsä Group rechnet im laufenden Quartal in allen Produktgruppen mit einer sich zufriedenstellend entwickelnden Nachfrage. Laut dem gestern veröffentlichten Geschäftsbericht für das erste Quartal rechnet die Division „Wood Products“ mit im Vergleich zum Vorjahresquartal steigenden Absatzmengen von Kerto-LVL. Der Absatz von Birken- und Nadelsperrholz soll sowohl saison- als auch konjunkturbedingt zunehmen. Die Division „Pulp and Sawn Timber“ rechnet auf allen Absatzmärkten mit einer teils regen Nachfrage nach Fichtenschnittholz, insbesondere in China. Das seit dem vergangenen Jahr bestehende Überangebot bei Kiefernschnittholz nimmt infolge von Produktionsdrosselungen ab, so dass mittlerweile wieder von einer weitgehend ausgeglichenen Marktsituation bei Kiefernschnittholz gesprochen wird. Auch der Geschäftsbereich „Paperboard" erwartet erhöhte Absatzmengen, während die Division „Tissue and Cooking Papers“ von einer insgesamt stabilen Entwicklung ausgeht.



Im ersten Quartal hat der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 5,2 % auf 1,216 Mrd € zugelegt. Stärker zugenommen haben das operative Ergebnis (+22,8 % auf 131,2 Mio €) sowie das Vorsteuer- (+47,5 % auf 129,5 Mio €) und das Nettoergebnis (+56,2 % auf 106,7 Mio €). Wood Products konnte bei einem um 1,0 % auf 120,2 Mio € gesunkenen Umsatz das operative Ergebnis um 79,5 % auf 14,0 Mio € steigern. Pulp and Sawn Timber hat mit 422,0 Mio € zwar um 3,4 % mehr als im Vorjahresquartal umgesetzt, das operative Ergebnis hat aber um 10,9 % auf 54,5 Mio € nachgegeben. Die Forstwirtschaftssparte „Wood Supply“ konnte Umsatz und operatives Ergebnis um jeweils rund 8 % auf 432,6 Mio € bzw. 8,5 Mio € steigern.