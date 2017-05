Lumber Liquidators bestellt Mulvaney zum CAO

Der US-amerikanische Bodenbelagshändler Lumber Liquidators hat Timothy Mulvaney zum Chief Accounting Officer (CAO) bestellt. Wie das Unternehmen am vergangenen Freitag mitgeteilt hat, berichtet Mulvaney als Senior Vice President von diesem neu geschaffenen Posten direkt an Chief Financial Officer (CFO) Marty Agard. Vor seinem Wechsel war Mulvaney in gleicher Position für den US-Medienkonzern Media General tätig.