Lowe’s: Ergebnisse im ersten Quartal unter Vorjahr

Der US-amerikanische Baumarktkonzern Lowe’s Companies musste im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 (Ende Januar) Ergebnisrückgänge verbuchen. Laut den in der vergangenen Woche veröffentlichten Quartalszahlen hat das operative Ergebnis um 1,7 % % auf 1,559 Mrd US$ nachgegeben. Das Vorsteuerergebnis hat sich sogar um rund 35 % auf 0,934 Mrd US$ verringert und auch das Nettoergebnis ist in einer ähnlichen Größenordnung um rund 32 % auf 602 Mio US$ zurückgegangen. Die Einbrüche beim Vorsteuer- und Nettoergebnis hängen maßgeblich mit einer Sonderabschreibung von 464 Mio US$ im Rahmen einer Schuldentilgung zusammen.



Der Konzernumsatz ist im ersten Quartal um 10,7 % auf 16,860 Mrd US$ gestiegen. Das flächenbereinigte Umsatzwachstum belief sich in Nordamerika auf 1,9 % bzw. in den USA auf 2,0 %. Zum Quartalsende hat Lowe’s nach eigenen Angaben insgesamt 2.137 Standorte mit einer Verkaufsfläche von rund 19,8 Mio m² in den USA, in Kanada und in Mexiko betrieben.



An seiner im März abgegebenen Prognose für das Gesamtjahr 2017/2018 hält das Lowe’s fest. Demnach wird ein Umsatzplus von 5 % bzw. flächenbereinigt von 3,5 % erwartet. Im laufenden Jahr will das Unternehmen rund 35 neue Verkaufsniederlassungen eröffnen.