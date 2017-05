Louisiana-Pacific: Southern folgt auf CEO Stevens nach

Am 5. Mai hat der Board of Directors von Louisiana-Pacific Corp. den bisherigen COO W. Bradley Southern mit Wirkung zum 1. Juli zum Chief Executive Officer (CEO) ernannt. Southern, zuvor ab Mai 2012 Senior Vice President Siding und ab März 2015 Vice President OSB, hatte die COO-Position erst am 1. November 2016 übernommen.



Der bisherige CEO Curtis M. Stevens hat den Board of Directors am 4. Mai informiert, dass er zum 30. Juni von dieser Position zurücktreten will. Bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand wird er Southern bei der Einarbeitung unterstützen. Curtis war zunächst im November 2011 zum COO ernannt und nach sechs Monaten in dieser Funktion im Mai 2012 zum CEO berufen worden.