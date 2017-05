Lone Star hat Übernahme von Xella abgeschlossen

Das US-amerikanische Private Equity-Unternehmen Lone Star hat die Ende November 2016 vereinbarte Übernahme des Baustoffherstellers Xella am 11. April abgeschlossen. Verkäufer waren die französische Private Equity-Gesellschaft PAI Partners und von der Merchant Banking Division von Goldman Sachs verwaltete Fonds. Die Konditionen wurden nicht bekannt gegeben, nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters soll der Kaufpreis aber bei rund 2,2 Mrd € gelegen haben.



Im Geschäftsjahr 2016 hat die Xella-Gruppe laut den am 18. Januar veröffentlichten vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 1,33 Mrd € erwirtschaftet. Dieser lag um 4 % über dem in den beiden vorangegangenen Jahren jeweils erreichten Niveau in Höhe von 1,27 Mrd €. Nach Angaben von Xella entfielen mit 865 Mio € etwa 63 % auf den Bereich Bauelemente. Die Geschäftseinheiten Trockenbau-Systeme und Kalk haben 255 Mio € bzw. 265 Mio € beigetragen. Neben dem höheren Umsatz haben nach Angaben von Xella vor allem die in den vergangenen Jahren umgesetzten Kostensenkungsmaßnahmen dazu beigetragen, dass das bereinigte EBITDA um etwa 20 % auf 280 Mio € gestiegen ist.



In den Bereichen Baustoffe und Trockenbau-Systeme konnte das bereinigte EBITDA um rund 30 % auf 170 Mio € bzw. um 22 % auf 39 Mio € verbessert werden. Das bereinigte EBITDA der Geschäftseinheit Kalk lag mit 71 Mio € um 3 % über dem Vorjahresniveau.