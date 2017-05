Logset trifft Vertriebsvereinbarungen mit CAT-Händlern

Logset hat Mitte Mai mit zwei Caterpillar-Baumaschinenhändlern Vereinbarungen für den Verkauf und Service von Harvestern und Forwardern in den USA geschlossen. So übernimmt Fabick CAT in Fenton/Missouri den Vertrieb, die Ersatzteilversorgung und den Service für die Logset-Forstmaschinen in den Bundesstaaten Wisconsin sowie in Teilen von Michigan, Missouri und Illinois. Milton CAT in Milford/Massachusetts übernimmt den Vertrieb und Service von Logset-Maschinen in den New England-Staaten und in Teilen des Bundesstaates New York. Von beiden Unternehmen werden bereits neben den Caterpillar-Baumaschinen auch Forstmaschinen des US-amerikanischen Konzerns angeboten. Allerdings handelt es sich dabei überwiegend um Forstmaschinen für das nordamerikanischen Full Tree-Verfahren mit Skiddern, Feller Bunchern, Knuckleboom Loadern oder Raupenharvestern.



Durch die mit Fabick CAT und Milton CAT getroffenen Vereinbarungen verfügt Logset nun erstmals über eine Vertriebs- und Service-Struktur für Harvester und Forwarder in den USA. Bislang war Logset in Nordamerika nur in Kanada mit dem Generalimporteur LN Machinerie in Saguenay/Quebec vertreten.