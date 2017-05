Liehner folgt auf Sapper im BDF-Vorstand nach

Auf der Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF) wurde der Vertriebsleiter von WeberHaus in Rheinau-Linx Peter Liehner neu in den Vorstand des Verbandes gewählt. Liehner übernimmt die Position von Thomas Sapper, der nach seinem Ausscheiden aus der DFH Deutsche Fertighaus Holding im November 2016 auch aus dem BDF-Vorstand ausgeschieden war.



Ansonsten ergeben sich an dem im Oktober 2016 turnusmäßig gewählten BDF-Vorstand keine weiteren Veränderungen. BDF-Präsident ist Johannes Schwörer (Schwörer Haus, Hohenstein-Oberstetten), zudem gehören dem Vorstand Markus Baukmeier (Otto Baukmeier Holzbau - Fertigbau, Hameln), Dr. Frank Gussek (Franz Gussek, Nordhorn), Hans-Volker Noller (Fertighaus Weiss, Oberrot) Alexander Lux (Luxhaus, Georgensgmünd), Dr. Mathias Schäfer (FingerHaus, Frankenberg) und Axel Quaiser (Stora Enso, Helsinki/Finnland) an.