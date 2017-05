Lettische Kurekss bestellt Valutec-Durchlauftrockner

Das lettische Holzindustrieunternehmen Kurekss hat kürzlich bei Valutec einen Durchlauftrockner vom Typ TC bestellt. In der auf eine Trocknungskapazität von 50.000 m³ ausgelegten Anlage kann Schnittholz in den Stärken 19-25 mm auf eine Endfeuchte von 12-18 % getrocknet werden Der Auftrag umfasst auch die Lieferung von Druckrahmen sowie das von Valutec entwickelte Steuerungssystem Valmatics und ein System zur Wärmerückgewinnung. Kurekss ist das erste Unternehmen im Baltikum, an das Valutec einen TC-Durchlauftrockner liefern wird.



Die 1995 gegründete Kurekss stellt Nadelschnittholz und Hobelware vor allem für Kunden in Großbritannien, Ägypten, Frankreich, Belgien und Südkorea her.