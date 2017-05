Latvijas Finieris beruft Bumanis in Executive Board

Der lettische Birkensperrholzhersteller Latvijas Finieris hat sein Management-Team von bislang fünf auf sechs Personen erweitert. Laut einer Unternehmensmeldung vom vergangenen Donnerstag wurde Maris Bumanis zum neuen Mitglied im Executive Board ernannt. Bumanis leitet das Latvijas Finieris-Werk Lignums in Riga und wird auf Gruppenebene für die Produktentwicklung zuständig sein.



Das Executive Board setzt sich außerdem aus Janis Ciems (CEO, Head of Production Support and Efficiency), Pauls Abele (stellvertretender CEO, Head of Business Support), Martins Lacis (Head of Marketing, Sales, Purchasing and Logistics), Indulis Kovisars (Head of Forest Sector) und Aigars Veitmans (Head of Development, Investments and Service) zusammen.



Der Aufsichtsrat des Unternehmens wurde dagegen mit dem Ruhestand von Andris Pucens auf drei Personen verkleinert. In dem Gremium verbleiben somit noch Uldis Bikis als Vorsitzender, Juris Matvejs als sein Stellvertreter sowie Janis Staris.