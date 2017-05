Kaum Schneebruchschäden in Österreich

Die starken Schneefälle in der Kalenderwoche 16 und 17 haben in Österreich wider Erwarten kaum zu Schneebruchschäden geführt. Angesicht der für Ende April ungewöhnlich hohen Neuschneemengen waren besonders in den Laubwaldgebieten in Niederösterreich sowie in der Steiermark größere Schadholzmengen befürchtet worden. Da aber kaum Nassschnee gefallen ist und in den betroffenen Höhenlagen trotz der hohen Temperaturen im März und der ersten Aprilhälfte der Laubaustrieb noch nicht weit fortgeschritten war, ist es nach derzeitigem Kenntnisstand zu keinen für den Holzmarkt relevanten Schadholzmengen gekommen. Allerdings hat der späte und starke Schneefall voraussichtlich Auswirkungen auf die Holzerntetätigkeit während der kommenden Wochen. So konnte in vielen Regionen Österreichs aufgrund des Schnees noch nicht mit Holzerntemaßnahmen in höheren Lagen begonnen werden oder es musste bei bereits aufgestellten Seilanlagen die Arbeit wieder unterbrochen werden. Dies wird nach bisherigen Einschätzungen aber eher Auswirkungen auf die Stammholz- und in einem geringeren Umfang auf die Industrieholzbereitstellung haben.