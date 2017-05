Kallesøe übernimmt Holzdivision der Plustherm Point

Mit Wirkung zum 20. Mai übernimmt das dänische Sondermaschinenbauunternehmen Kallesøe Machinery die „Holzdivision“ der Schweizer Plustherm Point in Wettingen. Eine entsprechende Übernahmevereinbarung wurde vor Kurzem zwischen den CEO’s der beiden Unternehmen, Bruno Kallesøe und Juraj Tomljenovic, getroffen; über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.



Der Bereich, den Kallesøe übernehmen wird, umfasst unter anderem die Produktion und Entwicklung von industriellen Hochfrequenzgeneratoren, wie sie in Anlagen zur Produktion verleimter Holzprodukte zum Einsatz kommen, so beispielsweise auch in den verschiedenen Hochfrequenzpressen von Kallesøe. Im Rahmen der Vereinbarung hat sich Plustherm Point dazu verpflichtet, weiterhin Service und Wartung an Anlage auszuführen, die bislang ausgeliefert worden sind.



Nach Angaben von Kallesøe stehen beide Unternehmen bereits seit mehreren Jahren im Dialog. Die Übernahme der Aktivitäten ermöglicht es laut Kallesøe, das bestehenden Know-how in dem Bereich deutlich auszubauen. Darüber hinaus steht Kunden in der Holzindustrie künftig ein Zugang zu einem Ressourcenzentrum zur Verfügung.