JP Corry schließt Übernahme von H. & T. Bellas ab

Das zur französischen Saint-Gobain Gruppe gehörende nordirische Handelsunternehmen JP Corry hat am 22. Mai die Übernahme von H. & T. Bellas abgeschlossen. Die Vereinbarung umfasst den Geschäftsbetrieb und die Lagerbestände während die Immobilien im Besitz des bisherigen H. & T. Bellas-Geschäftsführers Michael Henry bleiben Durch die Übernahme steigt der Zahl der JP Corry-Standorte in Nordirland auf 17.



H. & T. Bellas ist ähnlich wie JP Corry auf den Baustoff- und Holzhandel ausgerichtet. Das Angebot umfasst unter anderem Plattenwerkstoffe, Nadelschnittholz und Hobelware für die Bauwirtschaft, Baumaterialien und Gartenholz. Für den Innenausbau wird Laubschnittholz, darunter überwiegend nordamerikanisches Schnittholz und Buschenschnittholz, Innentüren und Holzböden mit entsprechendem Zubehör angeboten. Die Produkte werden von JP Corry dabei sowohl an Handwerken als in der Baumarktschiene an Endkunden vertrieben.