Inwido übernimmt dänischen Holzfensterbauer Bøjsø

Der schwedische Fenster- und Türenkonzern Inwido hat am vergangenen Montag den dänischen Holzfensterhersteller Bøjsø Døre & Vinduer übernommen. Im Rahmen der Transaktion sind sämtliche Anteile auf Inwido übergegangen. Bisherige Gesellschafter von Bøjsø waren Lasse Sørensen sowie Arne Bendesen. Beide werden auch unter dem neuen Eigentümer ihre operativen Aufgaben im Unternehmen behalten; Sørensen bleibt somit Geschäftsführer und Bendesen wird weiterhin als Produkt- und Einkaufsleiter tätig sein. Es wurde ein Kaufpreis auf „Cash und Dept Free“-Basis in Höhe von 40 Mio dkr (umgerechnet rund 5,4 Mio €) vereinbart.



Bøjsø produziert an seinem Stammsitz in Vorbasse südlich von Billund hochwertige Holzfenster. Hauptabsatzkanal ist dabei der dänische Renovierungsmarkt, vor allem im privaten Wohnsegment. Als Rahmenmaterial kommt größtenteils sibirische Lärche zum Einsatz. Mit rund 40 Mitarbeitern hat das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 49 Mio dkr (umgerechnet rund 6,6 Mio €) erwirtschaftet.



Laut Inwido ermöglicht die Übernahme von Bøjsø die Expansion in eine bislang vom Unternehmen nur am Rande abgedeckten Produktnische in Dänemark.