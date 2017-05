Investorengespräche bei Allmilmö sind gescheitert

Für den insolventen Küchenhersteller Zeiler Möbelwerk („Allmilmö“) konnte nach Informationen der Lokalzeitung „Hassfurter Tagblatt“ keine Fortführungslösung gefunden werden. Die verbliebenen rund 100 Mitarbeiter wurden gestern in einer Betriebsversammlung über die gescheiterten Investorengespräche informiert. Grund für das Scheitern der Verhandlungen waren dem Bericht zufolge die Besitzverhältnisse der Marke „Allmilmö“ sowie der Immobilie und Maschinen, die allesamt dem bisherigen geschäftsführenden Gesellschafter Johannes la Cour gehören. Die restlichen Aufträge werden voraussichtlich noch bis Ende Juni abgearbeitet.

Die Kanzlei Dr. Beck & Partner des Insolvenzverwalters Dr. Hubert Ampferl erklärte auf Anfrage, dass es im Laufe des Tages eine offizielle Pressemitteilung geben wird.



Allmilmö hatte gemeinsam mit den Schwesterfirmen Zeyko und Nolff am 23. Februar Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Bamberg gestellt. Alle drei Insolvenzverfahren wurden am 1. Mai eröffnet. Mit der Insolvenzeröffnung wurde die Belegschaft bei Zeyko zunächst um 25 auf 82 Mitarbeiter und bei Allmilmö um 39 auf 112 Mitarbeiter reduziert. Gleichzeitig hatte der Insolvenzverwalter angekündigt, dass es erste unverbindliche Angebote für Allmilmö und Zeyko gibt und der Geschäftsbetrieb bis zum Abschluss der Gespräche Mitte/Ende Juni fortgeführt werden soll. Bei Zeyko laufen derzeit noch Verhandlungen. Für Nolff konnte mittlerweile eine Fortführungslösung im Rahmen eines MBO gefunden werden.