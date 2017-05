Ikea-Konzern hat Brodin zum neuen CEO ernannt

Jesper Brodin wird ab dem 1. September neuer CEO des schwedischen Ikea-Konzerns. Er folgt in dieser Position auf Peter Agnefjäll nach, der aus dem Unternehmen ausscheiden wird. Agnefjäll war vor 22 Jahren bei Ikea eingetreten und hatte das Unternehmen seit 2012 als CEO geleitet. Bislang war Brodin CEO von Ikea in Schweden und daher in Älmhult stationiert. Seine neue Position als CEO der Ingka-Holding und deren Tochterunternehmen wird er vom niederländischen Leiden aus ausüben.