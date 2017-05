Huntsman und Clariant wollen bis Ende 2017 fusionieren

Die Boards of Directors der Chemiekonzerne Huntsman und Clariant haben am 22. Mai die Fusion der beiden Unternehmen beschlossen. Die Transaktion soll nach Eingang der erforderlichen Genehmigungen bis zum Jahresende abgeschlossen werden. Wie im Oktober 2016 angekündigt, plant Huntsman den Geschäftsbereich „Pigments & Additives“ davor auszugliedern. Im Verlauf des Sommers soll dieser unter der Bezeichnung Venator Materials Corp. als eigenständiges Unternehmen über ein Initial Public Offering (IPO) an die Börse gebracht werden.



Das durch die anschließende Fusion entstehende Unternehmen, das im Jahr 2016 einen Pro Forma-Umsatz von 13,2 Mrd US$ und ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 2,3 Mrd US$ erwirtschaftet hat, soll unter HuntsmanClariant firmieren.Die Fusion wird über einen Aktientausch erfolgen. Die Huntsman-Aktionäre sollen dabei je Anteil 1,2196 neue Aktien von HuntsmanClariant erhalten, die Clariant-Anteile werden jeweils einer Aktie von HuntsmanClariant entsprechen. Damit werden nach dem Closing die bisherigen Clariant-Aktionäre mit 52 % an dem neuen Unternehmen beteiligt sein. Die bisherigen Huntsman-Aktionäre werden die verbleibenden 48 % halten.