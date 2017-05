HPE ist zum 1. April der AGR beigetreten

Der Bundesverband Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung (HPE) mit über 400 Unternehmen aus der Holzpackmittelindustrie ist seit 1. April Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Rohholzverbraucher (AGR). Die HPE-Mitgliedsunternehmen sind Hersteller von Paletten, Packmitteln, Kabeltrommeln, Steigen und Spankörben aus Holz sowie Dienstleister in den Bereichen Verpacken, Containerstau und Logistik. Der hochgerechnete Holzbedarf der Branche liegt einschließlich der Kleinbetriebe unter 20 Mitarbeitern bei rund 6 Mio m³/Jahr. Der Umsatz der HPE Branche lag 2015 bei insgesamt 1,408 Mrd €.



Nach Einschätzung des HPE-Vorsitzenden Joachim Hasdenteufel hat in Deutschland die Akzeptanz für die Nutzung von Holz abgenommen. Einen Grund für den Beitritt des HPE in die AGR sieht Hasdenteufel daher auch darin, ein stärkeres Bewusstsein für die Vorteile der Holzverwendung zu schaffen.



Neben dem Verband Deutscher Papierfabriken (VDP) und dem Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband (DeSH) ist der HPE der dritte große Industrieverband innerhalb der AGR.