Home Depot: Umsatzanstieg hat sich fortgesetzt

Der US-amerikanische Baumarktkonzern The Home Depot hat seinen Umsatz im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2017/2018 (Ende Januar) um 4,9 % auf 23,887 Mrd US$ erhöht. Flächenbereinigt fiel der Anstieg noch höher aus und erreichte 5,5 %. In den USA lag der flächenbereinigte Umsatz um 6,0 % über dem Vorjahresniveau. Das operative Ergebnis hat sich insgesamt um auf 3,349 Mrd US$ verbessert. Das Unternehmen hatte bereits das Gesamtjahr 2016/2017 mit einem Umsatzplus von 6,9 % abgeschlossen.



Für das Gesamtjahr erwartet Home Depot insgesamt und flächenbereinigt ein Umsatzplus von etwa 4,6 %.