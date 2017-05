Homag wird auf Ligna IoT-Plattform präsentieren

Die Homag Group wird auf der Ende Mai in Hannover stattfindenden Ligna unter dem Namen „tapio“ eine cloudbasierte IoT-Plattform für die holzverarbeitende Industrie vorstellen. Ab diesem Zeitpunkt werden alle von dem Unternehmen verkauften Maschinen mit der entsprechenden Schnittstelle versehen sein. Sobald die Anlagen mit tapio verbunden sind, lassen sich vier Produkte nutzen. Während das „machineboard“ mit Erwerb der Maschine ohne weitere Kosten zur Verfügung steht, erhält der Kunde das „serviceboard“ und „datasave“ unter anderem in Verbindung mit separaten Serviceleistungen. Das „mesboard“ ist mit einem MES-System von Homag nutzbar.



Über das machineboard wird der Maschinenbediener zum Beispiel über mobile Geräte wie Smartphones und Smartwatches laufend über den Maschinenstatus informiert. Darüber hinaus erhält er Mitteilungen, sobald ein manueller Eingriff zum Beispiel infolge einer Störung nötig wird. Bei Nutzung von serviceboard wird nach Auftreten vordefinierter Fehler im Maschinenbetrieb automatisch eine Serviceanfrage bei Homag generiert. Nach Homag-Angaben wird dadurch eine vorausschauende Wartung ermöglicht, mit deren Hilfe ungeplante Stillstände der Anlagen reduziert werden können. Vom Mesboard wird sowohl der Ablauf der Fertigungsaufträge als auch der Status der beteiligten Arbeitsplätze überwacht. Damit lassen sich laut Homag die Prozesse so optimieren, dass ablauf- oder maschinenbedingte Verzögerungen vermieden und Liefertermine eingehalten werden können. Datasave schließlich sichert aktuelle Anlagendaten auf einer zentralen Cloud-Plattform, so dass diese bei Bedarf sofort wieder verfügbar sind.



Die offen konzipierte Plattform ermöglicht darüber hinaus die Vernetzung mit weiteren Systemen zum Beispiel auf Kunden- und Lieferantenseite. Nach Angaben von Homag kann damit die gesamte Wertschöpfungskette der Holzindustrie abgedeckt werden. Über den permanenten Datenaustausch mit anderen Systemen soll die vernetzte Produktion laut Homag hochflexibel auf Marktentwicklungen, Ressourcenverfügbarkeit und Kundenanforderungen reagieren können.