Holzindustrie Schweiz rechnet mit Produktionsrückgang

Der Branchenverband Holzindustrie Schweiz geht für 2016 von einer leicht gesunkenen Schnittholzproduktion aus. In den anlässlich der Jahreskonferenz am 12. Mai 2017 veröffentlichten Schätzungen für 2016 rechnet der Verband damit, dass in der Schweiz 1,81 Mio m³ Rundholz eingeschnitten wurden. Gegenüber den vom Bundesamt für Statistik zuletzt für 2015 bekannt gegebenen Produktionszahlen würde dies einem Rückgang um weniger als 1 % entsprechen. Nichtsdestotrotz stagniert der Rundholzeinschnitt damit auf dem 2012 erreichten Niveau, der sich seitdem zwischen 1,75 Mio m³ (2013) und 1,87 Mio m³ (2014) bewegt hatte. Die vergleichsweise hohen Einschnittmengen von 2007-2010 mit stellenweise über 2,5 Mio m³ sind in einem nennenswerten Umfang auf das 2007 von der Stallinger Swiss Timber AG in Domat/Ems gebauten und nach dem Verkauf im November 2008 als Mayr-Melnhof Swiss Timber AG bis zum Konkurs im Dezember 2010 sowie der Schließung im Januar 2011 weitergeführten Großsägewerk zurückzuführen.



Bei der Schnittholzproduktion rechnet die HIS für 2016 mit 1,10 Mio m³, was eine Rückgang um rund 1,5 % entspricht. Davon entfallen 1,04 Mio m³ auf Nadelschnittholz und 70.000 m³ auf Laubschnittholz.