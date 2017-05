Holzhandel weist weiteres Umsatzwachstum aus

Im Laufe des ersten Quartals 2017 hat der deutsche Holzhandel nach Angaben des Gesamtverbands Deutscher Holzhandel (GD Holz) über alle Sortimente eine Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr von gut 3 % erreicht; dies geht aus den vorläufigen Ergebnissen des monatlichen Betriebsvergleichs des GD Holz hervor. Eine Umsatzsteigerung in vergleichbarer Höhe war bereits für das Gesamtjahr 2016 ausgewiesen worden.



Zu dem erreichten Wachstum haben laut GD Holz alle wesentlichen Sortimentsgruppen beigetragen, darüber hinaus hatte das erste Quartal 2017 auch zwei Arbeitstage mehr als das Vorjahresquartal. Die höchsten Steigerungsraten wurden bei Gartenholz mit einem Zuwachs von deutlich über 15 % erzielt. Überdurchschnittlich zugelegt hat auch der Bereich Fußböden mit einem Plus von knapp 7 %; in diesem Segment konnten demnach vor allem mit Vinylböden hohe Zuwachsraten realisiert werden, allerdings von einem vergleichsweise niedrigen Niveau kommend. Die Steigerungsraten der anderen Produktgruppen bewegen sich im Rahmen des Gesamtdurchschnitts.



Bei monatlicher Betrachtung sticht der März mit einem Zuwachs von 10 % hervor, bei allerdings auch zwei Arbeitstagen mehr als im Vorjahr.



Die weiteren Geschäftsaussichten werden unverändert positiv eingestuft. Aufgrund der Aussagen der Mitgliedsbetriebe sowie der konjunkturellen Rahmendaten, insbesondere aus dem baunahen Bereich, rechnet der GD Holz auch in den kommenden Monaten mit weiterhin leicht steigenden Umsätzen. Für das Gesamtjahr 2017 erwartet der Holzhandel mindestens einen Umsatz auf Vorjahresniveau; etliche Firmen gehen aktuell von Umsatzsteigerungen aus.