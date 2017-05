Holzeinschlag sinkt in Österreich auf 16,76 Mio Efm

Nachdem sich der Holzeinschlag in Österreich 2015 vorübergehend um 2,7 % erhöht hat, wurde vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) für 2016 wieder ein Minus von 4,5 % auf 16,76 Mio Efm o.R. (ohne Rinde) berechnet. Damit setzt sich der Rückgang ausgehend von den 18,36 Mio Efm im Jahr 2011 und unterbrochen von 2015 weiter fort. Während der vergangenen zehn Jahre hat das BMLFUW in der auf Stichproben, Vollerhebungen und Schätzungen basierenden Holzeinschlagsmeldung (HEM) nur 2009 mit 16,37 Mio Efm einen niedrigeren Wert berechnet. Damals war der Holzeinschlag nach den durch die Stürme „Kyrill“, „Emma“ und „Paula“ in den Jahren 2007 und 2008 verursachten Kalamitätsholzmengen deutlich gesunken. Dementsprechend liegen die Holzerntemengen 2016 auch um 3,5 % unter dem fünfjährigen Durchschnitt (2012-2016) von 17,36 Mio Efm und 8,5 % unter dem zehnjährigen Mittel (2007-2016) von 18,32 Mio Efm.