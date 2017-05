Hettich hat Vertriebsaktivitäten in Vlotho gebündelt

Der Möbelbeschlägehersteller Hettich hat Ende April seine bislang zwei Vertriebsgesellschaften unter dem Dach der Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG mit Sitz in Vlotho zusammengeführt.



Bislang hat die in Vlotho ansässige Hettich FurnTech GmbH & Co. KG den Vertrieb für den Handel und das Handwerk in Zentral- und Nordeuropa sowie für bestimmte Exportmärkte verantwortet. Die Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG mit Sitz in Kirchlengern war dagegen für den Vertrieb an weltweit agierende Key-Account-Kunden und Industriekunden in bestimmten Regionen zuständig.



Geschäftsführer des zusammengeführten Unternehmens sind Eckhard Breitenkamp, Bernd Große-Dunker, Uwe Kreidel und Peter Kuppen. Breitenkamp war bislang Geschäftsführer der Hettich FurnTech GmbH. Kreidel und Kuppen kommen von der Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH, wo sie als Geschäftsführer jeweils für die Bereiche „Schubkastensysteme“ bzw. „Büro“ und „Weiße Ware“ zuständig waren. Große-Dunker war bislang kaufmännischer Leiter der Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH.