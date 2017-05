Hauptschwärmflug des Buchdruckers in diesen Tagen

Die Bayerische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft (LWF) rechnet in den kommenden warmen Tagen mit dem ersten Hauptschwärmflug des Buchdruckers. Aufgrund der Witterung im März kam es bereits in den ersten zwei Aprilwochen es zu ersten, teilweise sehr starken Ausflügen der überwinterten Fichtenborkenkäfer. Der erste Schwärmflug fand damit deutlich früher als in den Jahren 2015 und 2016 statt. Die kältere und regnerische zweite Aprilhälfte hat allerdings dafür gesorgt, dass die erste Hauptschwärmwelle noch nicht abgeschlossen wurde. Die Borkenkäfer, die jetzt schwärmen und Befall verursachen, werden innerhalb der nächsten drei bis vier Wochen nochmals zur Anlage einer Geschwisterbrut ausfliegen.



Aufgrund der teilweise hohen Populationsdichten beider Fichtenborkenkäferarten kann in Gebieten mit massivem Schwärmflug bereits Stehendbefall stattgefunden haben. In den zur Kontrolle der Käferentwicklung bayernweit ausgelegten Bruthölzern gibt es bereits erste Larvenstadien. Aufgrund der Regenfälle waren die Befallskontrollen aber witterungsbedingt sehr schwierig.