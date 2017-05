Großbritannien: 12 % mehr Wohnungen genehmigt

In Großbritannien sind 2016 insgesamt 323.061 Wohnungen genehmigt worden, dies entspricht einer Zunahme von 12 % gegenüber dem Vorjahr. Laut dem kürzlich von der Home Builders Federation (HBF) veröffentlichten Bericht für das vierte Quartal haben die Genehmigungen von Oktober bis Dezember um 5 % auf 90.171 Einheiten zugelegt. Damit war der Zuwachs im vierten Quartal geringer als im zweiten und dritten Quartal, in denen 26 % bzw. 14 % mehr Wohnungen als im jeweiligen Vergleichsquartal des Vorjahres genehmigt worden sind. Für das erste Quartal hat HBF einen Anstieg von 7 % ermittelt.

In England haben die Genehmigungen im Jahr 2016 um 12 % auf insgesamt 293.127 Einheiten zugenommen. In Schottland und Wales wurden Zuwächse um jeweils rund 9 % auf 20.914 bzw. 9.020 genehmigte Wohnungen verzeichnet.